پنجابی اداکار ورندر سنگھ گھمن ہارٹ اٹیک سے چل بسے

امرتسر (شوبز ڈیسک)بھارتی پنجاب کی فلم انڈسٹری کے اداکار و معروف باڈی بلڈر ورِندر سنگھ گھمن دل کا دورہ پڑنے کے باعث 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

 ورِندر سنگھ گھمن کے بھتیجے امن جوت سنگھ گھمن نے میڈیا کو بتایا کہ اِن کے چچا امرتسر کے نجی ہسپتال میں زیرِ علاج تھے جہاں اچانک اِنہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے ۔اداکار کے اہلِ خانہ کا بتانا ہے کہ ورِندر سنگھ کندھے میں درد کی شکایت کے باعث امرتسر شفٹ ہوئے تھے ۔ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ورِندر سنگھ کندھے کے آپریشن کے بعد مستحکم حالت میں تھے مگر اچانک اِن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ انتقال کر گئے ۔ورِندر سنگھ گھمن نے 6 فلموں میں کام کیا، اِنہیں آخری بار فلم ٹائیگر 3 میں سلمان خان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔

 

