صباقمر سب سے اچھی اداکارہ ،سلیم معراج کو صائمہ نورکی ڈائیلاگ ڈلیوری پسند

لاہور (شوبز ڈیسک )اداکار سلیم معراج نے صبا قمر کو سب سے اچھی اداکارہ قرار دے دیا ۔ایک پوڈ کاسٹ میں سلیم معراج نے اداکارہ صبا قمر کو 10میں سے 10نمبر دئیے ،انہوں نے حبا بخاری کو 10میں سے 6نمبر دئیے۔۔۔

 اور کہا کہ وہ اچھی اداکارہ ہے ۔سلیم معراج نے کہا کہ میں 90کی دہائی کے سینما کا پرستار ہوں اور صائمہ نور کی ڈائیلاگ ڈلیوری کو پسند کرتا ہوں، ریشم پہلے بہت پسند تھی ، مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھی اداکارہ ہیں اور آگے تک انڈسٹری میں رہیں گی لیکن ان کی گاڑی کو بریک لگ گئی اور صائمہ نور آگے چلی گئی ہیں۔

 

