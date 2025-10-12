دپیکا پڈوکون بھارت میں دماغی صحت کی ایمبیسیڈر مقرر
ممبئی(شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ دپیکا پڈوکون کو بھارت کی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے ملک کی پہلی مینٹل ہیلتھ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔۔۔
۔دپیکا نے اس اعزاز پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذہنی صحت کے فروغ کی قومی مہم کو مزید مضبوط بنانے کیلئے پرعزم ہیں۔ یہ شراکت ملک میں ذہنی صحت کے نظام کو بہتر بنانے اور عوامی آگاہی بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ اس کردار کے ذریعے ملک میں ذہنی بیماریوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور مدد حاصل کرنے کے رجحان کو فروغ دوں گی ۔