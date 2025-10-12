گلوکار ثمر جعفری کیلئے عالمی اعزاز،آرٹسٹ پروگرام میں شامل
لاہور (شوبز ڈیسک) ابھرتے ہوئے اداکار و گلوکار ثمر جعفری نے بین الاقوامی اعزاز حاصل کرلیا۔عالمی میوزک سٹریمنگ پلیٹ فارم سپاٹے فائی نے گلوکار کو 2025 کی چوتھی سہ ماہی کیلئے ریڈار پاکستان آرٹسٹ پروگرام میں شامل ہوگئے۔۔۔
رواں سال کے شروع میں ریلیز ہونے والے ان کے سنگلز میں رہوں اور گزارشیں نے سفاٹے فائی پر مجموعی طور پر 23.3 ملین سٹریمز کو عبور کیا ، صرف میں رہوں کے سٹریمز ریکارڈ کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کر چکی ہے ۔سفاٹے فائی پر گزشتہ 28 دنوں میں پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں ان کے گانے سب سے زیادہ سنے گئے ، ان میں بنگلہ دیش، امریکا، برطانیہ، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں۔سامعین میں خواتین و مرد کی تعداد تقریباً برابر ہے جبکہ مداحوں کی نصف سے زائد اکثریت میں 18 سے 24 سال کے نوجوان ہیں۔