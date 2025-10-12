بیٹے کی چوسنی منہ میں دبا لی،شگفتہ اعجاز کی بیٹی حیا تنقید کی زد میں
لاہور (شوبزڈیسک)اداکارہ شگفتہ اعجاز کی بیٹی اور یوٹیوبر حیا طلحہ کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے باعث سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔۔۔
۔حیا طلحہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور اپنی فیملی و لاگنگ کے باعث مداحوں میں کافی مقبول ہیں، ان کے فالورز کی تعداد لاکھوں میں ہے ۔ایک وی لاگ میں حیا اپنے بیٹے کیان کی چوسنی کو اپنے منہ میں دباتی ہیں جس پر صارفین نے خبردار کیا کہ یہ بچے کی صحت کیلئے مضر ہوسکتا ہے ،صارفین کاکہناہے بالغ انسان کے منہ میں بے شمار بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ننھے بچے کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔