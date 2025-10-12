صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی چوسنی منہ میں دبا لی،شگفتہ اعجاز کی بیٹی حیا تنقید کی زد میں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹے کی چوسنی منہ میں دبا لی،شگفتہ اعجاز کی بیٹی حیا تنقید کی زد میں

لاہور (شوبزڈیسک)اداکارہ شگفتہ اعجاز کی بیٹی اور یوٹیوبر حیا طلحہ کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے باعث سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔۔۔

۔حیا طلحہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور اپنی فیملی و لاگنگ کے باعث مداحوں میں کافی مقبول ہیں، ان کے فالورز کی تعداد لاکھوں میں ہے ۔ایک وی لاگ میں حیا اپنے بیٹے کیان کی چوسنی کو اپنے منہ میں دباتی ہیں جس پر صارفین نے خبردار کیا کہ یہ بچے کی صحت کیلئے مضر ہوسکتا ہے ،صارفین کاکہناہے بالغ انسان کے منہ میں بے شمار بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ننھے بچے کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ چھوڑنے کی تجویز مضحکہ خیز:امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک نہیں ہو نگے:حماس

فرانس:لیکورنو دوبارہ وزیراعظم مقرر،سیاسی بحران حل کرنیکاعزم

یوکرینی صدر کاٹرمپ کو فون، مشرق وسطیٰ کی طرح یوکرین میں بھی قیام امن کیلئے کردار ادا کرنیکی اپیل

ٹرمپ کا چین پر اضافی 100فیصد ٹیرف عائد کرنیکا اعلان

یونیسکو :پاکستانی تجویز برائے انسدادگمراہ کن معلومات ، نفرت انگیز تقاریر منظور

شمالی کوریا:فوجی پریڈ میں نئے بین البراعظمی میزائل کی نمائش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
افغان،بھارت معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذرا سنبھل کے چلنے کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لندن کی ایک رات
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قومی بقا اور اندرونی تقسیم کا چیلنج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آر ایس ایس کی دہشت گردانہ تاریخ کے سو برس
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak