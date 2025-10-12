صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا فالورز کی بنیاد پر کاسٹ غلط رجحان :ندا ممتاز

لاہور(شوبزڈیسک ) سینئر اداکارہ ندا ممتاز نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ماضی میں ایک سنگین واقعہ کا شکار ہوئیں اور اس دوران انہوں نے موت کو انتہائی قریب سے محسوس کیا، سوشل میڈیا فالوورز کی بنیاد پر فنکاروں کو کاسٹ کیا جاتا ہے جوکہ ایک غلط رجحان ہے۔۔۔

۔انہوں ایک ٹی وی پروگرام میں بتایاکہ ان کا پی ٹی وی سے شروع ہوا، جس کے بعد وہ فلموں اور دیگر ڈراموں میں بھی نظر آئیں۔ان کا کہنا تھا کہ اب انڈسٹری بدل چکی ہے تاہم اصل معیار اداکاری کی صلاحیت ہونی چاہئے ۔ انہوں نے زائد العمر اداکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عمر کو حقیقت کے طور پر قبول کریں، کیونکہ ہر عمر کی اپنی خوبصورتی اور وقار ہوتا ہے ۔انہوں نے کہاکہ خدا کی شکر گزار ہیں کہ دوبارہ زندگی دی،ایک واقعہ کے بعد سب سے بڑی فکر انہیں اپنی اولاد خصوصاً بیٹی کی تھی، جس نے انہیں خدا سے مزید قریب کر دیا۔

