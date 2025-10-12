صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کرکے پتا چلا مرد کاہوناعورت کو کتنا تحفظ دیتاہے :جویریہ سعود

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شادی کرکے پتا چلا مرد کاہوناعورت کو کتنا تحفظ دیتاہے :جویریہ سعود

لاہور (شوبز ڈیسک)اداکارہ و رائٹر جویریہ سعود کا کہنا ہے کہ سعود سے شادی کے بعد پتہ چلا کہ ایک عورت کی زندگی میں کسی مرد کا ہونا۔۔۔

 اسے کتنا مضبوط بناتا ہے اور اسے تحفظ دیتا ہے ۔انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہاکہ سعود سے میری ارینج میریج تھی، جس وقت ان کا رشتہ آیا تھا اس وقت مجھے انڈسٹری چھوڑے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے ۔ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی میں جس وقت تک کام کیا اس وقت تک ماحول اچھا تھا لیکن بعدازاں پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوئے تو انڈسٹری کا موحول بھی خراب ہونے لگا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دنیا کا سب سے مہنگا برگرمتعارف ،قیمت 31لاکھ روپے

80لاکھ روپے میں نیلامی ، ’’ہوئیا‘‘کا پرسب سے مہنگا

چوہے نے لائیو خبریں پڑھتی خاتون اینکر کی دوڑ لگوا دی

بھارتی گاؤں کے نلکوں،ٹیوب ویلوں سے مچھلیاں نکلنے لگیں

عورتوں میں ڈپریشن کا جینیاتی خطرہ مردوں کی نسبت زیادہ

زیبرے کی سفید کالی دھاریاں کیڑوں سے بچاؤ کیلئے مفید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
افغان،بھارت معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذرا سنبھل کے چلنے کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لندن کی ایک رات
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قومی بقا اور اندرونی تقسیم کا چیلنج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آر ایس ایس کی دہشت گردانہ تاریخ کے سو برس
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak