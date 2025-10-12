شادی کرکے پتا چلا مرد کاہوناعورت کو کتنا تحفظ دیتاہے :جویریہ سعود
لاہور (شوبز ڈیسک)اداکارہ و رائٹر جویریہ سعود کا کہنا ہے کہ سعود سے شادی کے بعد پتہ چلا کہ ایک عورت کی زندگی میں کسی مرد کا ہونا۔۔۔
اسے کتنا مضبوط بناتا ہے اور اسے تحفظ دیتا ہے ۔انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہاکہ سعود سے میری ارینج میریج تھی، جس وقت ان کا رشتہ آیا تھا اس وقت مجھے انڈسٹری چھوڑے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے ۔ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی میں جس وقت تک کام کیا اس وقت تک ماحول اچھا تھا لیکن بعدازاں پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوئے تو انڈسٹری کا موحول بھی خراب ہونے لگا تھا۔