آنجہانی گلوکار زوبین گارگ کو زہر دئیے جانے کا شبہ، تحقیقات میں پیشرفت
لاس اینجلس (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے آنجہانی گلوکار زوبین گارگ کی موت کی تحقیقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ، جسمانی اعضاء اور خون کے نمونوں کی فرانزک رپورٹ پولیس کو موصول ہوگئی، انہیں زہر دئیے جانے کا شبہ ظاہر کیا جارہا ہے ۔۔۔۔
زوبین گارگ 19 ستمبر کو سنگاپور میں ایک یاٹ پارٹی کے دوران تیراکی کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے اور ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے ۔بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ رپورٹ سے یہ پتا چل جائے گا کہ گلوکار کی موت زہر خورانی کا نتیجہ تھی یا کسی اور وجہ سے پیش آئی،جلد تفتیش مکمل کرلیں گے ۔