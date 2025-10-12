صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احسن خان ،عدیل برکی ایاز خان کی برطانیہ میں فنڈریزنگ کیلئے شاندار پرفارمنس

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک )فلموں اور ڈراموں کے سپر سٹار احسن خان، مزاحیہ فنکار ایاز خان اور گلوکار عدیل برکی نے فنڈ ریزنگ کیلئے برطانیہ کے مختلف شہروں میں لاجواب پرفارمنس دے کرسیلاب زدگان اور ایک نجی ہسپتال کیلئے کروڑوں روپے فنڈ اکٹھا کر چکے ہیں۔۔۔

 احسن خان نے بتایا کہ اب تک کئی شہروں کا دورہ کر چکے ہیں اور شاندار رسپانس مل رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت برطانیہ میں شوز کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستان بڑھ چڑھ کر فنڈ ریزنگ میں حصہ لے رہے ہیں،یہ بڑی کامیابی ہے ۔ایاز خان کا کہنا ہے کہ ہمیں برطانیہ میں 18 شہروں میں شوز کرنے ہیں، چند ایک شہر باقی رہ گئے ہیں۔ دوران سفر احسن نے ہمارا بہت خیال رکھا، عدیل برکی کی آواز کا جادو بھی چل رہا ہے ۔

 

