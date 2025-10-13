جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے درمیان تعلقات کی تصدیق
لاہور(شوبزڈیسک)امریکی پاپ گلوکارہ کیٹی پیری اور کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان تعلقات کی خبروں کی تصدیق ہوگئی۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دونوں کو حال ہی میں کیلیفورنیا کے ساحل سانتا باربرا کے قریب پیری کی یاٹ ‘‘کاراول’’ (Caravelle) پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارتے ہوئے دیکھا گیا ہے ۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ 40 سالہ کیٹی پیری اور 53 سالہ جسٹن ٹروڈو یاٹ کے بالائی حصے میں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں جس سے مہینوں سے گردش کرتی افواہوں کی باضابطہ تصدیق ہوگئی۔ اس موقع پر کیٹی پیری سیاہ رنگ کے سوئمنگ سوٹ میں ملبوس تھیں ،واضح رہے کہ جسٹن ٹروڈو نے رواں سال تقریباً ایک دہائی بعد وزارتِ عظمیٰ سے استعفیٰ دیا تھا اور اگست 2023 میں اپنی اہلیہ صوفی گریگوار سے باضابطہ علیحدگی اختیار کی تھی۔ ان کے تین بچے 18 سالہ زیویئر، 16 سالہ ایلا گریس اور 11 سالہ ہیڈریئن ہیں۔دوسری جانب کیٹی پیری کی پانچ سالہ بیٹی ڈیسی ڈوو بلوم ہے جو اداکار اور سابق منگیتر اورلینڈو بلوم سے ہے۔ پیری اور بلوم نے رواں سال اپنی 9 سالہ رفاقت ختم کی تھی۔ اس سے قبل وہ 2010 سے 2012 تک کامیڈین رسل برانڈ سے شادی کے بندھن میں بندھی رہیں۔