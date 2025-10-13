صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکارہ ڈائنا کیٹن 79برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکارہ ڈائنا کیٹن 79برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

لاس اینجلس (شوبزڈیسک) آسکر ایوارڈ یافتہ امریکی اداکارہ ڈائنا کیٹن 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں، وہ 1977 کی شہرہ آفاق فلم Annie Hall میں اپنے آسکر جیتنے والے کردار کے باعث عالمی شہرت رکھتی تھیں۔

خاندانی ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈائنا کیٹن ہفتہ کے روز کیلیفورنیا میں انتقال کر گئیں۔ڈائنا کیٹن نے مشہور ہدایتکار ووڈی ایلن کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا ،ان کی فلم Annie Hall نے بہترین فلم، بہترین ہدایتکار اور بہترین اسکرین پلے کے آسکر بھی جیتے۔

