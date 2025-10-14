صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور

لاہور(شوبزڈیسک) اداکارہ زارا نور عباس نے کہاہے کہ سچی محبت اور ذہنی صحت پر ڈرامہ بنانا وقت کی ضرورت ہے ، شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر اسد صدیقی کی ڈانٹ پڑتی تھی۔۔۔

، ڈرامہ صرف سبق آموز نہیں ہوتا، اس میں گولیاں بھی چلتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے ۔ میں نے فلموں اور ڈراموں میں مختلف کردار ادا کیے ، مجھے ایسے کردار زیادہ پسند ہیں، جن میں کام کرنے کا مارجن زیادہ ہوتا ہے ، میرا نیا ڈرامہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی، سچی محبت اور ڈیمینشیا کو بنیاد بنا کر بنایا گیا ہے ، زاہد احمد سمیت تمام فنکاروں نے عمدہ کام کیا ہے ۔ ہم میں سے اکثر افراد چیزیں وقتاً فوقتاً بھول جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی چابیاں کہاں رکھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈیمنشیا ہے ۔ جب کسی کو ڈیمینشیا ہوتا ہے ، تو علامات آہستہ آہستہ بدتر ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ روزمرہ کی زندگی کو مشکل بنادیتی ہے ۔ میں نے فلم پرے ہٹ لو اور چھلاوہ میں کام کیا تھا، اب اگر کوئی اچھی فلم بنے گی اور اس میں کوئی ایسا کردار آفر ہوا، جو میں کرنا چاہتی ہوں، تو ضرور فلم میں کام کرونگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہباز شریف نے ایک بار پھر ٹرمپ کیلئے نوبیل انعام کی درخواست کر دی

ترکی اور عراق کی مخالفت ،نیتن یاہو مصر نہ گئے

وزیرخزانہ اورنگزیب کی آئی ایف سی عہدیدار سے ملاقات

پاکستان ، افغانستان کے مابین جھڑپوں پر گہری تشویش:چین

پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا سنا ہے ، واپس جا کر دیکھوں گا ،میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں موجود نہیں:ٹرمپ

اسرائیلی پارلیمنٹ میں ٹرمپ کی تقریر ،2ارکان کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak