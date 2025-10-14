شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور
لاہور(شوبزڈیسک) اداکارہ زارا نور عباس نے کہاہے کہ سچی محبت اور ذہنی صحت پر ڈرامہ بنانا وقت کی ضرورت ہے ، شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر اسد صدیقی کی ڈانٹ پڑتی تھی۔۔۔
، ڈرامہ صرف سبق آموز نہیں ہوتا، اس میں گولیاں بھی چلتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے ۔ میں نے فلموں اور ڈراموں میں مختلف کردار ادا کیے ، مجھے ایسے کردار زیادہ پسند ہیں، جن میں کام کرنے کا مارجن زیادہ ہوتا ہے ، میرا نیا ڈرامہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی، سچی محبت اور ڈیمینشیا کو بنیاد بنا کر بنایا گیا ہے ، زاہد احمد سمیت تمام فنکاروں نے عمدہ کام کیا ہے ۔ ہم میں سے اکثر افراد چیزیں وقتاً فوقتاً بھول جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی چابیاں کہاں رکھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈیمنشیا ہے ۔ جب کسی کو ڈیمینشیا ہوتا ہے ، تو علامات آہستہ آہستہ بدتر ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ روزمرہ کی زندگی کو مشکل بنادیتی ہے ۔ میں نے فلم پرے ہٹ لو اور چھلاوہ میں کام کیا تھا، اب اگر کوئی اچھی فلم بنے گی اور اس میں کوئی ایسا کردار آفر ہوا، جو میں کرنا چاہتی ہوں، تو ضرور فلم میں کام کرونگی۔