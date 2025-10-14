ابھیشیک کا بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت کر اہلیہ ایشوریا کو کریڈٹ
لاہور(شوبزڈیسک) بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے 70ویں فلم فیئر ایوارڈز 2025ء میں اپنے 25 سالہ کیریئر میں پہلی بار بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا ہے ، یہ ایوارڈ اِنہیں2024ء کی فلم ‘آئی وانٹ ٹو ٹاک’ میں شاندار اداکاری پر دیا گیا۔۔۔۔
ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ابھیشک بچن جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اِن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ۔ہاتھ میں ایوارڈ اٹھائے اداکار نے کہا، ‘اس سال میرے فلمی سفر کو 25 سال مکمل ہوئے ، میں نہیں جانتا کہ کتنی بار اس لمحے کے لیے میں نے تقریر کی تیاری کی ہے ، یہ ہمیشہ میرا خواب رہا ہے ، آج اپنے خاندان کے سامنے یہ ایوارڈ حاصل کرنا میرے لیے بے حد خاص لمحہ ہے ۔’ اِن تمام ہدایتکاروں اور پروڈیوسرز کا شکریہ جنہوں نے مجھ پر یقین کیا اور مجھے مواقع دیے ، یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر بے شک قابلِ فخر رہا۔اہلیہ اور بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ ایشوریا اور آردھیا، تم دونوں کا شکریہ کہ تم نے مجھے میرے خواب پورے کرنے کی اجازت دی، میں جانتا ہوں کہ تمہاری قربانیاں ہی وہ وجہ ہیں کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں، یہ ایوارڈ میں دو خاص لوگوں کے نام کرتا ہوں، اپنے ہیرو، اپنے والد (امیتابھ بچن) اور اپنی دوسری ہیرو، اپنی بیٹی آردھیا کے نام۔