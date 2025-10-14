صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ابھیشیک کا بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت کر اہلیہ ایشوریا کو کریڈٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ابھیشیک کا بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت کر اہلیہ ایشوریا کو کریڈٹ

لاہور(شوبزڈیسک) بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے 70ویں فلم فیئر ایوارڈز 2025ء میں اپنے 25 سالہ کیریئر میں پہلی بار بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا ہے ، یہ ایوارڈ اِنہیں2024ء کی فلم ‘آئی وانٹ ٹو ٹاک’ میں شاندار اداکاری پر دیا گیا۔۔۔۔

ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ابھیشک بچن جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اِن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ۔ہاتھ میں ایوارڈ اٹھائے اداکار نے کہا، ‘اس سال میرے فلمی سفر کو 25 سال مکمل ہوئے ، میں نہیں جانتا کہ کتنی بار اس لمحے کے لیے میں نے تقریر کی تیاری کی ہے ، یہ ہمیشہ میرا خواب رہا ہے ، آج اپنے خاندان کے سامنے یہ ایوارڈ حاصل کرنا میرے لیے بے حد خاص لمحہ ہے ۔’ اِن تمام ہدایتکاروں اور پروڈیوسرز کا شکریہ جنہوں نے مجھ پر یقین کیا اور مجھے مواقع دیے ، یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر بے شک قابلِ فخر رہا۔اہلیہ اور بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ ایشوریا اور آردھیا، تم دونوں کا شکریہ کہ تم نے مجھے میرے خواب پورے کرنے کی اجازت دی، میں جانتا ہوں کہ تمہاری قربانیاں ہی وہ وجہ ہیں کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں، یہ ایوارڈ میں دو خاص لوگوں کے نام کرتا ہوں، اپنے ہیرو، اپنے والد (امیتابھ بچن) اور اپنی دوسری ہیرو، اپنی بیٹی آردھیا کے نام۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 4657 پوائنٹس کی شدید مندی،534 ارب خسارہ

سونے اورچاندی کی قیمتیں آسمان پر،ڈالر کی قدر کم

این بی پی اور نیب کا آن لائن فنڈزٹرانسفر کیلئے اشتراک،اسمارٹ پے سسٹم متعارف

کارپوریٹ ٹیکسز کی شرح 20 فیصد تک محدودکرنیکا مطالبہ

ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

چین کو فِش میل کی برآمدات میں 17فیصد اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak