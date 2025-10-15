ماہرہ خان نے ٹی وی پر واپسی کا عندیہ دے دیا
کراچی (این این آئی) اداکارہ ماہرہ خان نے ٹی وی پر واپسی کا عندیہ دے دیا۔ ماہرہ خان نے نئی فلم نیلوفر کے شاندار ٹیزر کے اجرا کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مداحوں کیساتھ دلچسپ سوال جواب کا سیشن کیا۔۔۔
،انہوں نے بتایا کہ اگرچہ میں تھکی ہوئی اور جیٹ لیگ کا شکار ہوں، مگر پھر بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں گنوانا چاہتی۔جب ایک مداح نے پوچھا کہ وہ کب ٹی وی پر واپس آئیں گی، تو ماہرہ نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے ، مجھے آنا چاہیے ، میں کسی ایسے کردار کا انتظار کر رہی ہوں جو اب تک نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ماہرہ خان فلم نیلوفر میں ایک نابینا خاتون کا کردار نبھا رہی ہیں، جبکہ ان کے مدِمقابل فواد خان نظر آئیں گے ۔