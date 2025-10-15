صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرہ خان نے ٹی وی پر واپسی کا عندیہ دے دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماہرہ خان نے ٹی وی پر واپسی کا عندیہ دے دیا

کراچی (این این آئی) اداکارہ ماہرہ خان نے ٹی وی پر واپسی کا عندیہ دے دیا۔ ماہرہ خان نے نئی فلم نیلوفر کے شاندار ٹیزر کے اجرا کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مداحوں کیساتھ دلچسپ سوال جواب کا سیشن کیا۔۔۔

 ،انہوں نے بتایا کہ اگرچہ میں تھکی ہوئی اور جیٹ لیگ کا شکار ہوں، مگر پھر بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں گنوانا چاہتی۔جب ایک مداح نے پوچھا کہ وہ کب ٹی وی پر واپس آئیں گی، تو ماہرہ نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے ، مجھے آنا چاہیے ، میں کسی ایسے کردار کا انتظار کر رہی ہوں جو اب تک نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ماہرہ خان فلم نیلوفر میں ایک نابینا خاتون کا کردار نبھا رہی ہیں، جبکہ ان کے مدِمقابل فواد خان نظر آئیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak