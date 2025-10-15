صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماضی میں ہدایت کار کیلئے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا شرط تھی:سیمی راحیل

کراچی (آئی این پی) سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے کہا ہے کہ ماضی میں ہدایت کار کیلئے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی شرط ہوتی تھی تھی اب ایسا نہیں ہے ۔۔۔

 ایک شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں لوگ شوبز کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے ۔ان کے مطابق ماضی میں ہر اداکار کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب سے اچھا کام کرے لیکن اس اداکار کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔اداکارہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں اداکار ایک دوسرے کو سکھاتے تھے اور نئے لوگ بھی سینئرز سے سیکھنے کے عمل کو اچھا سمجھتے تھے ۔

 

