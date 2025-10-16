صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ و سابق مس یونیورس سشمیتا سین نے کہا ہے کہ بیٹیوں رینی اور علیشہ کو گود لینے کے دوران مشکلات پیش آئیں مگر والد نے فیصلے میں ساتھ دیا۔۔۔

ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2000ء میں جب انہوں نے پہلی بچی کو گود لینا چاہا تو اس وقت کے قوانین غیر شادی شدہ خواتین کو بچوں کو گود لینے سے نہیں روکتے تھے ، مگر سماجی تعصب اور قانونی پیچیدگیوں نے ان کیلئے یہ عمل نہایت مشکل بنا دیا تھا۔ ان کے والد شوبیر سین نے بچی کو گود لینے کے اس فیصلے میں بھرپور ساتھ دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سپن بولدک اور کرم میں ناکام حملوں پر پاک افواج کا بھر پور جواب ،8چوکیاں،6ٹینک تباہ،50طالبان ہلاک،ایک پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا:افغان طالبا ن کی درخواست پر سیز فائر

آئی ایم ایف کا پاکستان کیساتھ 1ارب 20کروڑ ڈالر قرض کا معاہدہ

پٹرول5.66،ڈیزل 1.39روپے لٹر سستا

فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی صدر سے اہم ملاقاتیں

سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کا فیصلہ :سرکاری اراضی کی حفاظت ہمارا فرض:مریم نواز

گورنر نے حلف لے لیا،سہیل آفریدی پختونخوا کے وزیراعلیٰ،منصب سنبھال لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak