ذہنی صحت کیلئے طلاق لی لیکن اب خوف میں مبتلا :شرمین علی
لاہور(شوبزڈیسک) معروف اداکارہ شرمین علی نے اپنی علیحدگی کے حوالے سے کہاہے کہ علیحدگی کا فیصلہ ذہنی صحت کی خاطر لیا لیکن اس کا منفی اثر مرتب ہوا ہے ، اب میری زندگی میں کوئی شخص آجائے میں اسے کھونے سے ڈرتی ہوں۔۔۔
نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہاکہ علیحدگی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے ۔ میں نے طلاق کا فیصلہ اپنی ذہنی صحت کی خاطر لیا، اس وقت ہر ایک نے میری مخالفت کی تھی لیکن مجھے یہی ٹھیک لگا تھا، میں اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا کہ میں سب سنبھال لوں گی اور کافی حد تک خود کو سنبھالا بھی لیکن اس کے بعد میں زندگی میں تنہا ہوگئی۔35 سالہ اداکارہ نے کہا کہ جب زندگی میں تنہائی کا سامنا کیا اس کے بعد میں اتنی مضبوط نہیں رہی۔ اب اگر میری زندگی میں کوئی دوست یا انسان آجائے تو میں اسے کھونے کے خوف میں مبتلا ہوجاتی ہوں۔ یہ خوف اس قدر مجھ پر حاوی ہوجاتا ہے کہ میں بالکل ڈور میٹ بن جاتی ہوں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دوسرا آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے ، یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔