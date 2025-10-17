ناران میں جنات ،پیرانارمل واقعات عام:حرا سومرو
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ حرا سومرو نے انکشاف کیا ہے کہ ناران میں جنات موجود ہیں اور وہاں پیرانارمل واقعات عام ہیں۔حرا سومرو نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو بوائے اور گرل فرینڈ کے رشتے میں رہ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اس طرح لڑکیوں کی عمر زیادہ لگنے لگتی ہے اور پھر جب رشتہ لینے کی بات آتی ہے تو لڑکوں کی مائیں انکار کر دیتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ناران ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جنات موجود ہوتے ہیں اور وہاں پیرانارمل واقعات عام ہیں۔ اداکارہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ ناران کے ایک ہوٹل میں ٹھہریں تو رات کے وقت ان کے کمرے کا دروازہ بار بار کھلتا اور بند ہوتا رہا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ واش روم کے فلش کی آواز بھی سنائی دی۔