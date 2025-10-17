صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فہد مصطفی نے مجھے نظر انداز نہیں کیا:سارہ عمیر

فہد مصطفی نے مجھے نظر انداز نہیں کیا:سارہ عمیر

کراچی (این این آئی)اداکارہ سارہ عمیر نے فہد مصطفی سے متعلق نظر انداز کیے جانے کی تردید کردی۔ایک پوڈ کاسٹ میں سارہ عمیر نے کہا کہ یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ فہد مصطفی نے مجھے تماشہ کے دوران نظرانداز کیا۔۔۔

فہد نے مجھ سے بات شروع کی کہ کون ہے جسے گھر کی یاد آ رہی ہے ؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے ، انہوں نے میرے لیے افسوس کا تاثر دیا، لیکن میں نے گفتگو کو لمبا نہیں کیا اگر میں نے بھی کچھ ایسا کہا ہوتا تو وہ میرے ساتھ بھی وہی رویہ رکھتے ، وہ واقعی ایک شاندار انسان ہیں۔ 

 

