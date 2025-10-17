صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانیہ عامر پاکستان میں اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر مقرر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہانیہ عامر پاکستان میں اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر مقرر

نیویارک (این این آئی)اداکارہ ہانیہ عامر کو اقوام متحدہ ویمن نے باضابطہ طور پر پاکستان کی نیشنل گڈ وِل ایمبیسڈر کے طور پر مقرر کر دیا۔اقوام متحدہ ویمن نے اپنے اعلامیے میں اعلان کیا ہے کہ۔۔۔

ہانیہ عامر کو باضابطہ طور پر پاکستان کا گڈ وِل ایمبیسیڈر مقرر کر دیا گیا ہے ، یہ فیصلہ تنظیم کی پاکستان میں صنفی برابری اور خواتین کے بااختیار ہونے کے لیے جاری کوششوں میں ایک اہم پیش رفت ہے ۔انسٹاگرام پر جاری پوسٹ میں لکھا گیا کہ ہانیہ عامر اپنے نئے کردار کے تحت اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آگاہی پھیلانے ، عملی اقدامات کی ترغیب دینے اور ملک بھر میں خواتین و لڑکیوں کی آواز کو مزید مضبوط کرنے میں مدد کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak