دیپیکا پڈوکون میٹا اے آئی کی نئی آواز بن گئیں

ممبئی(شوبز ڈیسک ) بالی ووڈ سپر سٹار دیپیکا پڈوکون ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کی ایپ میٹا اے آئی کی نئی آواز بن گئیں۔دپیکا پڈوکون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ا یک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے میٹا اے آئی کا حصہ بننے کا اعلان کیا۔

اداکارہ کی جانب سے بھارت امریکا سمیت متعدد ممالک میں AI ورژن کی نئی آواز کے طور پر میٹا کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ ویڈیو میں انھیں سٹوڈیو میں میٹا اے آئی کیلئے اپنی آواز ریکارڈ کرواتے بھی دیکھا جاسکتا ہے ۔ ویڈیو کے کیپشن میں اداکارہ نے بتایا کہ میں اب Meta AI کا حصہ ہوں اور آپ بھارت امریکا ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں میری آواز کے ساتھ انگلش میں چیٹ کر سکتے ہیں ۔

 

