دیپیکا پڈوکون میٹا اے آئی کی نئی آواز بن گئیں
ممبئی(شوبز ڈیسک ) بالی ووڈ سپر سٹار دیپیکا پڈوکون ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کی ایپ میٹا اے آئی کی نئی آواز بن گئیں۔دپیکا پڈوکون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ا یک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے میٹا اے آئی کا حصہ بننے کا اعلان کیا۔
اداکارہ کی جانب سے بھارت امریکا سمیت متعدد ممالک میں AI ورژن کی نئی آواز کے طور پر میٹا کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ ویڈیو میں انھیں سٹوڈیو میں میٹا اے آئی کیلئے اپنی آواز ریکارڈ کرواتے بھی دیکھا جاسکتا ہے ۔ ویڈیو کے کیپشن میں اداکارہ نے بتایا کہ میں اب Meta AI کا حصہ ہوں اور آپ بھارت امریکا ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں میری آواز کے ساتھ انگلش میں چیٹ کر سکتے ہیں ۔