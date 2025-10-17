صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کیلئے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کیلئے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی

لاہور(شوبز ڈیسک ) سینئر اداکارہ صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کے لیے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی۔ صبا فیصل نے ایک شو میں بتایا کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت حساس تھی، اگر کوئی ان کے بارے میں منفی بات کرتا تو میں فوراً ردِعمل دیتی یا دل پر لے لیتی، یہ باتیں میرے ذہن پر سوار رہتیںمیں تیزی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اب میں نے یہ عادت چھوڑ دی ہے ، اب میں کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی، میں نے خود کو ذہنی سکون، خوشی اور مثبت توانائی کے ساتھ جینا سکھا لیا ہے ۔

سینئر اداکارہ صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کے لیے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی۔ صبا فیصل نے ایک شو میں بتایا کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت حساس تھی، اگر کوئی ان کے بارے میں منفی بات کرتا تو میں فوراً ردِعمل دیتی یا دل پر لے لیتی، یہ باتیں میرے ذہن پر سوار رہتیںمیں تیزی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اب میں نے یہ عادت چھوڑ دی ہے ، اب میں کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی، میں نے خود کو ذہنی سکون، خوشی اور مثبت توانائی کے ساتھ جینا سکھا لیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak