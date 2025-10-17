صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کیلئے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی
لاہور(شوبز ڈیسک ) سینئر اداکارہ صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کے لیے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی۔ صبا فیصل نے ایک شو میں بتایا کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت حساس تھی، اگر کوئی ان کے بارے میں منفی بات کرتا تو میں فوراً ردِعمل دیتی یا دل پر لے لیتی، یہ باتیں میرے ذہن پر سوار رہتیںمیں تیزی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اب میں نے یہ عادت چھوڑ دی ہے ، اب میں کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی، میں نے خود کو ذہنی سکون، خوشی اور مثبت توانائی کے ساتھ جینا سکھا لیا ہے ۔
سینئر اداکارہ صبا فیصل نے بڑھاپا روکنے کے لیے ترک کی گئی زہریلی عادت بتا دی۔ صبا فیصل نے ایک شو میں بتایا کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت حساس تھی، اگر کوئی ان کے بارے میں منفی بات کرتا تو میں فوراً ردِعمل دیتی یا دل پر لے لیتی، یہ باتیں میرے ذہن پر سوار رہتیںمیں تیزی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اب میں نے یہ عادت چھوڑ دی ہے ، اب میں کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی، میں نے خود کو ذہنی سکون، خوشی اور مثبت توانائی کے ساتھ جینا سکھا لیا ہے ۔