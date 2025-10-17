جعلی اے آئی ویڈیوز، اکشے کمار بھی عدالت پہنچ گئے
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کی مقبول جوڑی ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کے بعد اداکار اکشے کمار بھی اے آئی فیک ویڈیوز سے بچنے کے لیے عدالت پہنچ گئے ۔ اکشے کمار نے اپنی آواز ، تصویر اور شخصیت کے غلط استعمال کے خلاف ممبئی ہائیکورٹ سے رجوع کیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق ‘ ایک جعلی ٹریلر میں اداکار اکشے کمار کو اتر پردیش کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے کردار میں دکھایا گیا، اس ٹریلر کو ہٹائے جانے سے قبل 20 لاکھ ویوز حاصل ہوچکے تھے ۔
بالی ووڈ کی مقبول جوڑی ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کے بعد اداکار اکشے کمار بھی اے آئی فیک ویڈیوز سے بچنے کے لیے عدالت پہنچ گئے ۔ اکشے کمار نے اپنی آواز ، تصویر اور شخصیت کے غلط استعمال کے خلاف ممبئی ہائیکورٹ سے رجوع کیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق ‘ ایک جعلی ٹریلر میں اداکار اکشے کمار کو اتر پردیش کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے کردار میں دکھایا گیا، اس ٹریلر کو ہٹائے جانے سے قبل 20 لاکھ ویوز حاصل ہوچکے تھے ۔