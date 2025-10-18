صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار والدہ کی دیکھ بھال کیلئے شادی نہیں کی:برکت علی

کراچی (آئی این پی)کامیڈین برکت علی نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ سے پردہ اٹھا دیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ اپنی بیمار والدہ کی دیکھ بھال کر سکوں۔

 کامیڈین نے ایک پروگرام میں بتایا کہ جب والد کا کینسر سے انتقال ہوا اس وقت میں صرف 14 برس کا تھا، اس وقت میں اپنے والد کی خدمت نہیں کرسکا۔ اب میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ والدہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے ۔ میری والدہ گزشتہ 20 برسوں سے بستر پر ہیں، ڈائیلاسز پر ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہے ، اسٹنٹ بھی ڈلا ہوا ہے اور انہیں ذیابیطس بھی ہے ۔برکت علی نے کہا کہ امی بھی کہتی ہیں کہ شادی کرلوں، تو میں نے انہیں ڈرا دیا کہ میں شادی کر لوں گا تو بیوی میں لگ جاؤں گا آپ کو کون دیکھے گا ، امی پھر یہی کہتی ہیں کہ ہاں پھر تو مت کرو۔

 

