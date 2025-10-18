صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں:غزالہ جاوید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں:غزالہ جاوید

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ غزالہ جاوید نے کم عمری کی شادیوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کی لڑکیاں اپنی آزادی کو ترجیح دیتی ہیں۔۔۔

 اسی لیے وہ کم عمری میں شادی نہیں کرنا چاہتیں۔ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آج کی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شادی کرنے سے ان کی زندگی کی آزادی اور عیاشی ختم ہوجائے گی۔ اب دور بدل گیا ہے ، اب لڑکے ایسی لڑکیاں چاہتے ہیں جو نہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور نہ بالکل کم تعلیم یافتہ، بلکہ درمیانی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوں تاکہ وہ آنے والی نسل کی بہتر تربیت کر سکیں۔

 

