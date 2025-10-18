شوہر کیلئے سب کچھ کیا، پھر بھی طلاق ہوگئی:زینب قیوم
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ زینب قیوم نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی شادی محض 10 ماہ بعد ہی طلاق پر ختم ہوگئی تھی۔
زینب قیوم نے ایک پرانے انٹرویو میں بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے عارضی طور پر شوبز کو خیرباد کہ دیا تھا اور وہ شوہر کے ہمراہ دبئی منتقل ہوگئی تھیں، جہاں سے بعد ازاں وہ شوہر کے ہمراہ لندن منتقل ہوئیں۔زینب قیوم کا کہنا تھا کہ لیکن بد قسمتی سے ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور محض 10 ماہ میں ہی طلاق پر ختم ہوئی اداکارہ کے مطابق انہوں نے شادی بچانے کیلئے شوہر کو گردہ دینے کے علاوہ باقی تمام کام کیے لیکن اس باوجود ان کی شادی نہ بچ سکی اور شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔زینب قیوم نے بتایا کہ انہیں کوئی پچھتاوا نہیں کہ انہیں طلاق ملی، انہیں یہ اطمینان ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں۔