شبانہ اعظمی میرا سٹیج ڈراما دیکھ کر رو پڑی تھیں:مدیحہ شاہ
لاہور(شوبز ڈیسک) ماضی کی مقبول اداکارہ مدیحہ شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی ان کا سٹیج ڈراما دیکھ کر جذباتی ہو گئیں اور رو پڑی تھیں۔
مدیحہ شاہ نے ایک پروگرام میں بتایا کہ شبانہ اعظمی نے سٹیج ڈرامے ‘جنم جنم کی میلی چادر’ میں ان کی پرفارمنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں بھی تھیٹر ہوتا ہے جو سنجیدہ نوعیت کا ہوتا ہے ، مگر یہ تھیٹر ڈراما اپنی مثال آپ ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ شبانہ اعظمی ان کی اداکاری سے بے حد متاثر ہوئیں، انہوں نے انہیں خوب سراہا اور ڈراما دیکھ کر جذباتی ہو کر رو پڑی تھیں۔