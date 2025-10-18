راج کپور نے رشی سے جھوٹی شادی کر انے کی پیش کش کی تھی:سنگیتا
کراچی (این این آئی) سینئر اداکارہ اور فلم ساز سنگیتا نے انکشاف کیا کہ ماضی میں بھارت سے نہ صرف فلم کی ہدایت کاری بلکہ اداکاری کی پیش کش بھی ہوئی۔۔۔
اور انہیں راج کپور نے رشی کپور سے جھوٹی شادی کروانے کی پیش کش بھی کی تھی۔سنگیتا نے ایک پروگرام کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ راج کپور نے انہیں کہا کہ وہ رشی کپور سے ان کی جھوٹ کی شادی کروادیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے بھارت آ سکیں اور وہاں سکون سے کام کر سکیں۔ راج کپور انہیں اپنی فلم پریم روگ میں ہیروئن کے طور پر کاسٹ کرنا چاہتے تھے ۔