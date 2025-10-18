کوشش کرتا ہوں بچوں کو والدہ کی کمی نہ ہو:عارف لوہار
لاہور (این این آئی)پنجابی لوک گلوکار عارف لوہار نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ماں کبھی نہیں بن سکتے لیکن اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی کوشش رہتی ہے کہ۔۔۔
ان کے بچوں کو والدہ کی کمی نہ ہو۔عارف لوہار نے ایک پروگرام میں بتایا کہ کسی بھی انسان کے لیے ماں کا چلا جانا سب سے غمگین وقت ہوتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے بچوں کی والدہ زندہ تھیں، تب تک وہ بارعب اور سخت والد تھے لیکن بچوں کی ماں چلے جانے کے بعد وہ یکسر بدل گئے ۔انہوں نے کہا کہ ماں بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ۔