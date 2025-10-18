صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوشش کرتا ہوں بچوں کو والدہ کی کمی نہ ہو:عارف لوہار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کوشش کرتا ہوں بچوں کو والدہ کی کمی نہ ہو:عارف لوہار

لاہور (این این آئی)پنجابی لوک گلوکار عارف لوہار نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ماں کبھی نہیں بن سکتے لیکن اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی کوشش رہتی ہے کہ۔۔۔

 ان کے بچوں کو والدہ کی کمی نہ ہو۔عارف لوہار نے ایک پروگرام میں بتایا کہ کسی بھی انسان کے لیے ماں کا چلا جانا سب سے غمگین وقت ہوتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے بچوں کی والدہ زندہ تھیں، تب تک وہ بارعب اور سخت والد تھے لیکن بچوں کی ماں چلے جانے کے بعد وہ یکسر بدل گئے ۔انہوں نے کہا کہ ماں بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آئی فون کی خاطر گردہ بیچنے والا نوجوان ڈائیلاسز کا محتاج

خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار

خاتون پولیس افسر کا گھنٹے میں 733 پل اپس کا ریکارڈ

فوڈ ڈیلیوری ایپ سے ہزار سے زائد مفت کھانے حاصل

اے آئی پر ’’معجزاتی دعائیں ‘‘تخلیق کرکے بیچنے والا گروہ

چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak