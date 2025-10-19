صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موت برحق، جھوٹی خبروں سے گریز کریں:عشرت فاطمہ

لاہور(شوبزڈیسک ) پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر اور ریڈیو میزبان عشرت فاطمہ نے اپنی موت کی جھوٹی خبروں پر اظہارِ حیرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موت برحق ہے ، مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں لیکن جھوٹی خبریں پھیلانے سے گریز کیا جائے۔۔۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عشرت فاطمہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ میں جیسے ہی ریڈیو پاکستان پر کرنٹ افیئرز کا پروگرام کر کے واپس گھر پہنچی تو میرے فون پر بہت سارے افراد کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے سب سے پہلی فون کال اداکار توثیق حیدر کی آئی، جو میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اداکار نے بتایا کہ مجھ سے متعلق غلط خبریں وائرل ہو رہی ہیں، جس پر میں کچھ لمحوں کے لیے پریشان ہو گئی کہ نہ جانے مجھ سے متعلق کس طرح کی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرے حوالے سے دوسری قسم کی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن پھر توثیق حیدر نے بتایا کہ میری موت سے متعلق خبریں وائرل ہو رہی ہیں، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے جتنی بھی پروفیشنل زندگی گزاری ہے ، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مجھے اپنے والدین، بہن‘ بھائیوں، بچوں اور شوہر کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے ، اللّٰہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا اور کرم کیا، بہرحال انسان غلطیوں کا پُتلا ہے ۔ میرے لیے تو یہ زندگی بہت ہے ، موت آنی ہے مجھے انتظار ہے ، کہ کب اللّٰہ بلا لے ، میری ایک خواہش ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ حج کروا دے ، آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں، اس کے بعد اللّٰہ مجھے جب مرضی بلا لے ۔

 

