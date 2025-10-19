ڈرامے میں استاد اور طالبہ کا رومانوی منظر دکھانے پر عفت عمر برہم
لاہور(شوبزڈیسک )سینئر اداکارہ، ماڈل و ٹی وی میزبان عفت عمر نے مقبول ڈرامے ‘میں منٹو نہیں ہوں’ کی ایک قسط میں طالبہ کی جانب سے اپنے ہی استاد کے لیے شادی کا ڈراما رچانے کا منظر دکھانے پر نہ صرف اظہار برہمی کیا بلکہ افسوس بھی کیا۔۔۔
ڈرامے میں ہمایوں سعید نے یونیورسٹی کے استاد جبکہ سجل علی نے یونیورسٹی کی طالبہ کا کردار ادا کیا ہے اور دونوں کو رومانوی تعلق میں بھی دکھایا گیا ہے ۔طلبہ کی جانب سے ہمایوں سعید اور سجل علی کی کورٹ میرج کے مطالبے کے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔