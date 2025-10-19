صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرامے میں استاد اور طالبہ کا رومانوی منظر دکھانے پر عفت عمر برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ڈرامے میں استاد اور طالبہ کا رومانوی منظر دکھانے پر عفت عمر برہم

لاہور(شوبزڈیسک )سینئر اداکارہ، ماڈل و ٹی وی میزبان عفت عمر نے مقبول ڈرامے ‘میں منٹو نہیں ہوں’ کی ایک قسط میں طالبہ کی جانب سے اپنے ہی استاد کے لیے شادی کا ڈراما رچانے کا منظر دکھانے پر نہ صرف اظہار برہمی کیا بلکہ افسوس بھی کیا۔۔۔

ڈرامے میں ہمایوں سعید نے یونیورسٹی کے استاد جبکہ سجل علی نے یونیورسٹی کی طالبہ کا کردار ادا کیا ہے اور دونوں کو رومانوی تعلق میں بھی دکھایا گیا ہے ۔طلبہ کی جانب سے ہمایوں سعید اور سجل علی کی کورٹ میرج کے مطالبے کے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak