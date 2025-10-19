بھارتی سوشل میڈیا انفلوئنسر تانیا متل کیخلاف مقدمہ درج
ممبئی (شوبزڈیسک ) جھوٹا لگژری لائف سٹائل دکھانے پر بگ باس میں کام کرنیوالی بھارتی اداکارہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔۔۔
سلمان خان کے معروف ریئلٹی شو بگ باس کے 19واں سیزن کی امیدوار اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تانیا مِتل ایک نئے سکینڈل میں پھنس گئی ہیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی کے انفلوئنسر فیضان انصاری نے تانیا کے خلاف گوالیار ایس ایس پی آفس میں شکایت درج کرواتے ہوئے الزام لگایا کہ اداکارہ نے اپنی پرتعیش زندگی کے بارے میں جھوٹے اور گمراہ کن دعوے کیے ۔