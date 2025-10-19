ملازمہ سامان ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرتی رہی:جویریہ سعود
لاہور(شوبزڈیسک )معروف اداکارہ جویریہ سعود نے انکشاف کیا ہے کہ ایک گھریلو ملازمہ ان کے گھر سے سونے سمیت دیگر قیمتی اشیا ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرتی رہیں۔۔۔
، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی چیزیں کہاں غائب ہو رہی ہیں؟،ایک پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ شادی ہونے کے بعد ہی انہوں نے گھریلو ملازمین رکھنا شروع کیے ، ابتدائی طور پر انہوں نے ایک دیہاتی لوگ رکھے ، جنہوں نے ساڑھی تک کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی انہیں ٹیلی وژن کا پتا تھا۔ گھریلو ملازمہ کی بیٹیاں اور شوہر بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور انہوں نے انہیں رہنے کے لیے گھر دیا، ملازمہ کی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی لیکن پھر آہستہ آہستہ ملازموں کی نیت خراب ہونے لگی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ امریکا چلی گئیں، وہاں سے واپس آئیں تو ان کی ملازمہ کی بیٹیاں ماڈرن بن چکی تھیں، اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ایک گھریلو ملازمہ بڑی چالاکی سے ان کے گھر سے قیمتی اشیا چراتی تھیں۔ ابتدائی طور پر انہیں اشیا کے غائب ہونے پر بات سمجھ نہیں آئی لیکن پھر انہوں نے خفیہ کیمروں کو دیکھا تو انہیں معاملہ سمجھ آگیا۔ ملازمہ ان کے میک اپ، پرفیوم اور گھڑیوں سمیت سونے کی چین تک ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرلیا کرتی تھیں۔