فلم دنگل کی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح، تصاویر شیئر کردیں
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ فلموں دنگل اور سیکرٹ سپر سٹار میں شہرت حاصل کرنے والی سابق اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح ہوگیا اورتصاویر شیئر کر کے اداکارہ نے مداحوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔۔۔
۔اداکارہ زائرہ وسیم نے 2019 میں اسلام کی خاطر شوبز کو خیرباد کہہ دیا تھا۔زائرہ نے انسٹاگرام پر دو تصاویر شیئر کی ہیں، ایک میں وہ نکاح نامے پر دستخط کررہی ہیں۔دوسری میں شادی کے موقع پر سرخ رنگ کا عروسی لباس زیب تن کیے دیکھا جاسکتا ہے ، انہوں نے تصاویر کے کیپشن میں لکھا، قبول ہے ۔