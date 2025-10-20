صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار یاسر حسین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بیٹے کی بہتر پرورش کیلئے ڈیفنس میں موجود اپنی رہائش چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔

یاسر حسین نے بتایا کہ ڈیفنس میں بچوں کا آپس میں تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا دیگر علاقوں میں ہوتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈیفنس کے بچے بھی کھیلتے ہیں لیکن وہاں گلیوں میں کھیلنے کا رجحان بہت کم ہے ، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ کبیر کی پرورش ایسے ماحول میں ہو جس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔

