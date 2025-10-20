صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

لاہور(دی رپوٹر)بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار، اداکار علی ظفر کو نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ اور پاکستانی امریکن لاء انفورسمنٹ سوسائٹی کی جانب سے کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا۔

یہ اعزاز نیو یارک سٹی میں منعقدہ سوسائٹی کی دسویں سالگرہ اور سکالرشپ ایوارڈز ڈنر کی تقریب میں پیش کیا گیا۔یہ ایوارڈ علی ظفر کی بطور ہمہ جہت فنکار خدمات کا اعتراف تھا، جن کی آواز اور وژن نے ایک نسل کی موسیقی کو تشکیل دیا اور جنہوں نے پاکستانی فنون کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔تقریب میں NYPD کے سینئر حکام، پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے اراکین، سفارت کار، اور امریکہ بھر سے ثقافتی نمائندے شریک ہوئے ۔علی ظفر نے اس اعزاز پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فن کی طاقت سرحدوں سے ماورا ہو کر دلوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

