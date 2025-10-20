ایما سٹون کی نئی فلم مفت میں دکھانے کی مشروط پیشکش
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکارہ ایما سٹون کی نئی سائنس فکشن کامیڈی فلم کی سکریننگ مفت میں دیکھنے کے لیے انوکھی شرط رکھ دی گئی۔
انسٹاگرام پر لاس اینجلس کی ایک کمپنی نے یورگوس لینتھیموس کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم مفت میں دکھانے کے لیے شائقین کو منفرد پیشکش دی ہے ۔انہوں نے لکھا کہ فلم کی ایڈوانس سکریننگ 20 اکتوبر کو ہونے والی ہے ، کیا آپ گنجے ہیں، یا اپنا سر منڈوانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ مفت میں نئی فلم بگونیا کی سکریننگ دیکھ سکتے ہیں۔ مفت ایڈوانس سکریننگ کے لیے کلور تھیٹر آجائیں۔واضح رہے کہ آج فلم کی سکریننگ کے بعد اسے 24 اکتوبر کو دنیا بھر میں ریلیز کیا جائے گا۔