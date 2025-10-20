بالی ووڈ میں فائدے کیلئے فنکاروں کا استحصال کیا جاتا ہے : اے پی ڈھلوں
ممبئی(آئی این پی)بھارتی نژاد کینیڈین گلوکار امرت پال سنگھ ڈھلوں المعروف اے پی ڈھلوں نے بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کے ساتھ کام نا کرنے کی وجہ بتا دی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق گلوکار اے پی ڈھلون نے بالی ووڈ کی جانب سے گانوں کی پیشکشوں کو ٹھکرانے کا انکشاف کیا اور کہا کہ بالی ووڈ میں اپنے فائدے کیلئے فنکاروں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جب کوئی پنجابی فنکار بالی ووڈ فلم کو گانا دیتا ہے تو گانے کے ٹریک، ریمکس اور دیگر سارے حقوق پروڈیوسر لے لیتا ہے۔