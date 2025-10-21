صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیجنگ(شوبز ڈیسک)بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے عظیم دیوارِ چین کے تاریخی مقام بادالنگ پر پاکستان اور چین کا پہلا مشترکہ فیشن شو منعقد ہوا۔۔۔

، جس میں دونوں ممالک کے ڈیزائنرز نے ثقافتی امتزاج اور تخلیقی ہم آہنگی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ تقریب میں پاکستانی ڈیزائنرز ماہین خان، معظّم عباسی، عائشہ طارق، رضوان اللہ اور زین ہاشمی نے اپنے خصوصی کلیکشن پیش کیے جو پاکستانی اور چینی فیشن کے حسین امتزاج کی عکاسی کرتے تھے ۔ماڈلز نے ریمپ پر پھولوں کے ڈیزائن اور اجرک کے روایتی نقش و نگار سے مزین ملبوسات میں واک کی۔ معروف چینی ڈیزائنر لیانگ سُو یون کے تخلیقی ملبوسات نے تقریب میں رنگ بھر دئیے ۔

 

