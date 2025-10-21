صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دل والے دلہنیا لے جائینگے کی 30 سالہ نمائش، بالی ووڈ میں نیا ریکارڈ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (این این آئی)بھارت کے مشہور اداکار شاہ رخ خان اور کاجول کی مشہور فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے نے ممبئی کے معروف مراٹھا مندر تھیٹر میں لگاتار 30 سال مکمل کرکے بالی ووڈ میں نیا ریکارڈ قائم کرلیا ہے۔۔۔

 ،شاہ رخ خان اور کاجول کی فلم 1995 میں ریلیز ہوئی تھی، حیرت انگیز طور پر یہ فلم آج بھی اسی تھیٹر میں روزانہ ایک شو کے ساتھ نمائش پذیر ہے اور اس طرح بھارت کی طویل ترین چلنے والی فلم بن چکی ہے ۔تھیٹر کے منتظم منوج دیسائی کے مطابق فلم اب بھی بھرپور مقبول ہے ۔

 

