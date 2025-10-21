صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی عقائد مسخ کرنے پرکورین سیریز کے بائیکاٹ کا مطالبہ

اسلامی عقائد مسخ کرنے پرکورین سیریز کے بائیکاٹ کا مطالبہ

کراچی (آئی این پی) آن لائن سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس کی نئی کورین سیریز جینی میک اے وِش ریلیز کے ساتھ ہی تنازعات کا شکار ہوگئی۔ سیریز میں اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔۔۔

، جس کے بعد سیریز کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ۔ ناظرین نے شو پر اسلامی تعلیمات اور مذہبی تصورات کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے ۔مذکورہ سیریز میں ابلیس یعنی شیطان کو جن مگر مثبت و رومانوی انداز میں بطور ہیرو جبکہ فرشتوں کو منفی انداز میں بطور ولن دکھایا گیا ہے ۔شائقین کی بڑی تعداد مذہبی علامتوں کی سیاق و سباق سے ہٹ کر گمراہ کن تصویر کشی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تفریح کی خاطر مذہبی اصلاحات کا غلط استعمال کیا گیا ہے ۔

 

