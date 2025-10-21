صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیا ایف بی آئی پروین بابی کیخلاف سازش کر رہا تھا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)اپنی زندگی کے آخری حصے میں ذہنی بیماری کا شکار ہونے والی بالی ووڈ اداکارہ پروین بابی کو اپنی زندگی میں اس بات کا یقین ہوگیا تھا کہ ایف بی آئی (امریکی ادارہ) ان کے خلاف سازش کر رہا ہے ۔۔۔

اداکارہ پوجا بیدی نے ایک انٹرویو میں بتایا جب میں برسوں بعد بھارت واپس آئی تو پروین بابی سے ملنے گئی، انہوں نے کہا کہ میں کھانا پیش نہیں کر سکتی کیونکہ میں صرف انڈے کھاتی ہوں وجہ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ‘یہ واحد چیز ہے جس میں وہ ملاوٹ نہیں کر سکتے ’، جب میں نے پوچھا، ‘وہ، کون؟’تو انہوں نے کہا، ‘سیکرٹ سروس یا ایف بی آئی ۔ 

 

