اصل مرد وہ ہے جو بیوی ،بچے کا وزن اٹھائے :یاسر حسین
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار یاسر حسین نے والدین کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل مرد وہ ہے جو بیوی اور بچے کا وزن اٹھائے ۔۔۔
ایک یوٹیوب پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ڈائپرز خود تبدیل کر تے ہیں اور انہیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے بچوں کے بھی ڈائپرز تبدیل کردیتے ہیں۔اداکار نے ایک قریبی دوست کے تجربے کا ذکر بھی کیا جو بیٹی کا گلابی بیگ اور دوسرے ہاتھ میں بیوی کا بیگ اٹھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچے کا وزن اٹھاتا ہے ، چاہے لوگ اسے کیوٹ سمجھیں، مزاحیہ کہیں یا کچھ اور لیکن صحیح معنوں میں ذمہ دار باپ وہ ہے جو اپنی فیملی کی مدد کرتا ہے ۔