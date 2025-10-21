فرح خان اور جیکی شروف کی گالیاں دینے بارے گفتگو وائرل
ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی ہدایتکار اور کوریوگرافر فرح خان اور اداکار جیکی شروف کی گفتگو وائرل ہوگئی۔۔۔
جیکی شروف فرح خان کے کوکنگ ولاگ کا حصہ بنے 1989 کی بات ہے جیکی شروف نے عوامی زبان یعنی گالیوں کے ساتھ پولیو ویکسین لگوانے کے حوالے سے پیغام دیا تھا۔ فرح خان نے جیکی کو اس پولیو اشتہار پر انہیں چھیڑا اور کہا ‘گالی دینے والے دل کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ بھارتی اداکار پہلے تو ہنستے رہے اور پھر اپنے انداز میں کہا ‘ایسے مت بولو، سب گالی دینے لگ جائیں گے اور الزام مجھ پر ڈال دیں گے ۔