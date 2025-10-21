باڈی بہتر بنانے کیلئے انجکشن لگوانے کا مشورہ دیا گیا:حارث وحید
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حارث وحید نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز انڈسٹری میں نئے آنے والوں کو اکثر ایسے مشورے دئیے جاتے ہیں جو ناصرف غیر اخلاقی ہوتے ہیں بلکہ انسان کی خود اعتمادی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔۔۔
ایک پوڈکاسٹ میں حارث وحید نے بتایا کہ ایک بار ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مجھے بہتر باڈی کے لیے انجکشن لگوانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر صرف جم کرو گے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔اداکار نے مزید بتایا کہ اسی شخص نے مجھے رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرنے کا بھی مشورہ دیا۔