بھارتی اداکار اور کامیڈین اسرانی چل بسے

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی اداکار اور کامیڈین اسرانی چل بسے

ممبئی(دنیا مانیٹر نگ) بھارتی فلم انڈسٹری کے نامور اداکار و کامیڈین گووردھن اسرانی 84 برس کی عمر میں دنیا سے چل بسے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق گووردھن اسرانی طویل عرصے سے شدید علیل تھے ، وہ گزشتہ پانچ دنوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور پیر کی شام ممبئی میں چل بسے۔۔۔

 ، اداکار کے بھتیجے نے ان کی وفات کی تصدیق کی ہے ۔اداکار نے پانچ دہائیوں پر محیط اپنے شاندار کیریئر میں ہندی فلم انڈسٹری کو بے شمار یادگار کردار دیے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی میں مزید اضافہ کیا۔بھارتی اداکار گووردھن اسرانی کی موت نے ہندی فلم انڈسٹری سمیت ان کے ہزاروں مداحوں کو غم میں مبتلا کر دیا ہے ۔ 

 

 

