تھراپی کے بعد اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کیا:کومل عزیز
کراچی (این این آئی)اداکارہ کومل عزیز خان نے پہلی بار اپنی اداکاری چھوڑنے کی اصل وجہ بیان کر دی۔ ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے کومل عزیز نے بتایا کہ میں ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔۔۔
میرے گھر والوں پر میرے شوبز میں کام کرنے پر پہلے ہی دباؤ تھا کیونکہ وہ میرے پیشے سے خوش نہیں تھے ، میری اداکاری کے دوران گھر والوں سے اختلافات بھی ہوئے ، آخرکار میں نے اپنی فیملی کی خاطر شوبز چھوڑ دیا، کچھ وقت تھراپی اور مینٹل ہیلتھ سیشنز لینے کے بعد میں نے واضح فیصلہ کیا کہ یہی بہتر ہے ، میں بزنس اور اداکاری دونوں میں کامیاب تھی، لیکن زندگی کے ایک موڑ پر مجھے ایک راستہ چننا تھا اور میں نے اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔