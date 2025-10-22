خواتین پر سب سے زیادہ تشدد گھر میں ہوتا ہے :ثانیہ سعید
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ غیر محفوظ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے نظام کا حصہ ہیں جہاں مرد کو ہر عمل کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔۔۔
اسی لیے خواتین پر سب سے زیادہ تشدد گھر کے اندر ہی ہوتا ہے ۔ہمارے یہاں صدیوں سے یہ سوچ چلی آرہی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے عورت کی سماجی وقعت بڑھتی ہے ، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر والدین زیادہ بچے پیدا کریں اور انہیں بہتر پرورش نہ دے سکیں تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے ۔