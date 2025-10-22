صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان سے متعلق بیان پر پاکستانی سلمان خان پر برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بلوچستان سے متعلق بیان پر پاکستانی سلمان خان پر برہم

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کو سعودی عرب میں بلوچستان سے متعلق بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ان دنوں بالی ووڈ انڈسٹری کے تینوں مشہور خانز، سلمان ، شاہ رخ اور عامر خان کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔۔۔

ایک میڈیا سیشن کے دوران سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک سے یہاں آتے ہیں، یہاں پر بلوچستان، افغانستان اور پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں جس پر انہیں پاکستانی صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے ۔ صارفین نے کہا کہ جیسے ہندوستان، خالصتان اور افغانستان سے لوگ یہاں آتے ہیں بالکل ویسے ہی۔صارفین نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ سلمان خان نے اپنے بیان میں بھارت کا ذکر نہیں کیا اور بلوچستان اور پاکستان کو الگ الگ ملکوں کے طور پر بیان کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ: قومی ٹیم 333 پر آؤٹ، جنوبی افریقہ کے 185 رنز

ٹرافی چاہئے تو تقریب میں آکر وصول کرلیں،نقوی کا بھارتی خط پر جواب

ویسٹ انڈیز 50 اوورز سپنرز سے کرانے والی دنیاکی پہلی ٹیم

ایشین یوتھ گیمز کبڈی،بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی

ہانگ کانگ سپر سکسز کیلئے عباس آفریدی کپتان مقرر

قومی ٹی20سکواڈکی تشکیل ،دو سے تین تبدیلیاں متوقع

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak