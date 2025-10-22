بلوچستان سے متعلق بیان پر پاکستانی سلمان خان پر برہم
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کو سعودی عرب میں بلوچستان سے متعلق بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ان دنوں بالی ووڈ انڈسٹری کے تینوں مشہور خانز، سلمان ، شاہ رخ اور عامر خان کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔۔۔
ایک میڈیا سیشن کے دوران سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک سے یہاں آتے ہیں، یہاں پر بلوچستان، افغانستان اور پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں جس پر انہیں پاکستانی صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے ۔ صارفین نے کہا کہ جیسے ہندوستان، خالصتان اور افغانستان سے لوگ یہاں آتے ہیں بالکل ویسے ہی۔صارفین نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ سلمان خان نے اپنے بیان میں بھارت کا ذکر نہیں کیا اور بلوچستان اور پاکستان کو الگ الگ ملکوں کے طور پر بیان کیا۔