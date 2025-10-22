صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنے بچوں کو آر ایس ایس، بی جے پی سے بچائیں:پرکاش

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اپنے بچوں کو آر ایس ایس، بی جے پی سے بچائیں:پرکاش

ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکار پرکاش راج نے ایک بار پھر بی جے پی اور انتہاء پسند تنظیم آر ایس ایس کیخلاف سخت مو ٔقف اختیار کرتے ہوئے بھارتی والدین سے بچوں کو محفوظ رکھنے کی اپیل کردی۔۔۔

 پرکاش راج نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ایک تصویر شیئر کی جس میں ایک لڑکے اور لڑکی کو دکھایا گیا ہے جبکہ ان کی ٹی شرٹس پر تحریر تھا بیٹے کو آر ایس ایس سے بچائیں، بیٹی کو بی جے پی سے بچائیں۔پرکاش راج نے اپنی پوسٹ کے ذریعے والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی سیاست سے دور رکھیں جو نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہے ۔رپورٹس کے مطابق اداکار نے یہ بیان اپنے ایک قریبی دوست کے مبینہ طور پر بی جے پی کے غنڈوں کے ہاتھوں قتل کے بعد دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak