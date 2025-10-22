اپنے بچوں کو آر ایس ایس، بی جے پی سے بچائیں:پرکاش
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکار پرکاش راج نے ایک بار پھر بی جے پی اور انتہاء پسند تنظیم آر ایس ایس کیخلاف سخت مو ٔقف اختیار کرتے ہوئے بھارتی والدین سے بچوں کو محفوظ رکھنے کی اپیل کردی۔۔۔
پرکاش راج نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ایک تصویر شیئر کی جس میں ایک لڑکے اور لڑکی کو دکھایا گیا ہے جبکہ ان کی ٹی شرٹس پر تحریر تھا بیٹے کو آر ایس ایس سے بچائیں، بیٹی کو بی جے پی سے بچائیں۔پرکاش راج نے اپنی پوسٹ کے ذریعے والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی سیاست سے دور رکھیں جو نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہے ۔رپورٹس کے مطابق اداکار نے یہ بیان اپنے ایک قریبی دوست کے مبینہ طور پر بی جے پی کے غنڈوں کے ہاتھوں قتل کے بعد دیا۔